На Кубни проверят данные о растлении двухлетнего ребенка няней и ее другом

На Кубани начали проверку после обвинения няни и ее друга в растлении ребенка

На Кубани стражи порядка проверят информацию о растлении двухлетнего ребенка няней и ее другом. Об этом со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края сообщает РИА Новости.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту обращения матери ребенка. Региональная прокуратура взяла мероприятия на контроль.

Инцидент произошел в Краснодаре. Мать двухлетней девочки выяснила, что няня водила ребенка в другой микрорайон, не поставив ее в известность об этом. Кроме того, она вместе с малолетней ходила к мужчине. Предварительно, пара заставляла девочку смотреть непристойные видео и повторять увиденное, в том числе и с незнакомцем «в паре». Это снималось на видео.

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