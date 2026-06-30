В Краснодаре няню обвинили в съемке порнографии с двухлетней подопечной

В Краснодаре мать обвинила няню в съемке порнографии с ее двухлетней дочерью

В Краснодаре местные жители обвинили няню в съемке непристойных видео с участием двухлетнего ребенка. Об этом сообщает «Краснодар и край».

По данным канала, мать наняла женщину в качестве няни. Изначально помощница проявила себя хорошо и выполняла все свои обязанности. Однако позже мать начала замечать, что дочь рассказывает странные вещи.

Как удалось выяснить родительнице, педагог водила девочку в другой микрорайон, не поставив в известность мать. Помимо этого, вместе с ребенком няня ходила к мужчине, которого девочка называет «каким-то дядей».

По словам родительницы, неизвестный вместе с женщиной заставлял ее дочь смотреть непристойные видео и повторять увиденное, в том числе и с незнакомцем «в паре». Действия девочки записывались на камеру.

Мать уже обратилась к сотрудникам правоохранительных органов.

До этого жителя Самары отправили в колонию за создание и распространение порнографии. Мужчину поймали после того, как в метро он продемонстрировал маленьким пассажиркам свой половой орган.

Ранее стало известно, что в России могут появиться новые ограничения для педофилов.