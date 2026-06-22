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Общество

«Учитель года» показывал девочкам половой орган в метро Москвы и получил срок

В Самаре учителя осудили за распространение порнографии
Телеграм-канал «Осторожно, Москва»

Учитель из Самары, которого обвиняли в приставаниях к девушке в метро, осужден за распространение порнографии. Об этом сообщает 63.ru.

В метро Москвы мужчина приставал к девочкам. Изначально он стал фигурантом дела по статье о развратных действиях, но позже его обвинили в создании и распространении непристойного контента.

Как выяснили журналисты, в 2024-м году мужчина получил срок 12 лет и десять месяцев, но длительное время пытался оспорить его. В результате решение суда вступило в силу только сейчас.

Известно, что россиянин работал учителем истории и обществознания в Самаре, а в Москву приехал отдохнуть. Будучи педагогом, он участвовал в разных конференциях и в 2015-м году получил звание «Учитель года».

Инцидент, после которого задержали педагога, произошел в Москве в 2022-м году. В метро он снял штаны и продемонстрировал маленьким пассажиркам свой половой орган.

После инцидента в метро пострадавшие девочки вышли на ближайшей остановке и рассказали о ситуации родителям. Спустя неделю гостя столицы поймали на той же ветке.

Ранее учитель накачал ученицу наркотиками, чтобы снять видео изнасилования и шантажировать ее.

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