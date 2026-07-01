Американский военный вертолет совершил аварийную посадку на воду в Аравийском море

Американский военный вертолет совершил аварийную посадку в Аравийском море. Один член экипажа пропал без вести, сообщило Центральное командование ВМС США в соцсети X.

«Нет признаков того, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Трое из четырех членов экипажа вертолета спасены и находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bush», – говорится в сообщении.

На данный момент идут поиски пропавшего.

В конце июня агентство печати Саудовской Аравии (SPA) со ссылкой на источник в Министерстве энергетики сообщило о крушении вертолета госкомпании Saudi Aramco. По данным журналистов, жертвами случившегося стали как минимум 14 человек. Вертолет разбился утром 28 июня в городе Рас-Таннура на востоке королевства.

По информации ведомства, на борту находились 14 граждан Саудовской Аравии. Источник уточнил, что к расследованию обстоятельств произошедшего уже приступили компетентные органы, которым предстоит выяснить причины крушения.

Ранее самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина.