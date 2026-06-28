В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной госкомпании

SPA: 14 человек погибли при крушении вертолета в Саудовской Аравии

По меньшей мере 14 человек стали жертвами авиакатастрофы в Саудовской Аравии, где разбился вертолет госкомпании Saudi Aramco. Об этом сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на источник в Министерстве энергетики.

Вертолет разбился утром 28 июня в городе Рас-Таннура на востоке королевства. По информации ведомства, на борту находились 14 граждан Саудовской Аравии, все они погибли. Источник уточнил, что к расследованию обстоятельств произошедшего уже приступили компетентные органы, которым предстоит выяснить причины крушения.

«Министерство энергетики выражает глубочайшие соболезнования и искренние сочувствия семьям погибших», — отмечается в публикации.

Saudi Aramco — национальная государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, крупнейшая в мире корпорация по объемам добычи сырой нефти и размеру запасов углеводородов. Компания также является одной из самых дорогих на глобальном рынке.

До этого гендиректор Saudi Aramco Амин Нассер заявлял, что мировой рынок нефти ждут катастрофические последствия в случае продолжения блокады Ормузского пролива Ираном. По его словам, мировые запасы нефти уже находятся на пятилетнем минимуме, а кризис ускорит их истощение. Блокада, как отметил Нассер, уже нарушила работу секторов судоходства и страхования и грозит вызвать «эффект домино» в авиации, сельском хозяйстве, автомобильной и других отраслях.

Ранее во Франции 11 человек погибли при крушении самолета.