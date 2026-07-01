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Авиасообщение с Йошкар-Олой откроется к концу 2027 года

Регулярное авиасообщение с Йошкар-Олой откроется к концу будущего года
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Регулярное авиасообщение с Йошкар-Олой откроется к концу будущего года. Об этом заявил глава Марий Эл Юрий Зайцев, пишет ТАСС.

Рейсы возобновятся после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы местного аэропорта.

«Новый терминал введен в эксплуатацию, реконструкция взлетно-посадочной полосы идет по графику, к концу 2027 года планируем возобновить регулярное авиасообщение», — сказал он.

В этот же день Зайцев заявил, что ажиотажный спрос является основной причиной возможных перебоев с наличием топлива на заправках в Марий Эл. Ситуация остается под контролем, крупные компании соблюдают соглашения с правительством, а власти уже обратились в ФАС и создают резерв горюче-смазочных материалов для экстренных служб, отметил он.

Несколькими часами ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. По его словам, в России накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

Ранее Совфед одобрил налоговые поправки для топливного рынка России.

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