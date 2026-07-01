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Глава Марий Эл назвал причину перебоев с топливом на АЗС

Зайцев: ажиотажный спрос является причиной перебоев с топливом на АЗС Марий Эл
Константин Михальчевский/РИА Новости

Ажиотажный спрос является основной причиной возможных перебоев с наличием топлива на заправках в Марий Эл. Об этом заявил глава республики Юрий Зайцев, пишет ТАСС.

«Обстановка напряженная, но контролируемая и основная причина — не дефицит топлива, а ажиотажный спрос и увеличение цен независимыми поставщиками», — сказал Зайцев.

По его словам, перебои с поставками могут наблюдаться «в течение одного дня».

Ситуация остается под контролем, крупные компании соблюдают соглашения с правительством, а власти уже обратились в ФАС и создают резерв горюче-смазочных материалов для экстренных служб, подытожил он.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Россия начала закупать бензин в Индии из-за проблем с топливом.

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