Власти РФ объяснили перебои с топливом

Перебои на топливном рынке в основном связаны с изменениями в логистике, они быстро устраняются. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Сейчас у нас на внутреннем рынке случаются отдельные дефициты и перебои на отдельных заправках, в основном связанные с логистическими изменениями поставок с нефтеперерабатывающих заводов на конкретные нефтебазы, на конкретные автозаправочные станции. Они быстро устраняются», — сказал он.

По словам Новака, в России накоплены запасы нефтепродуктов, которые сейчас используются для обеспечения внутреннего рынка.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.