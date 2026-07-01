На юге Франции эвакуировали более 2,2 тыс. отдыхающих

На юге Франции из-за крупного лесного пожара эвакуировали более 2,2 тыс. человек

На юге Франции из-за крупного лесного пожара эвакуированы более 2,2 тысячи человек. Об этом сообщила префектура департамента Вар на своей странице в соцсети X.

По данным ведомства, возгорание возникло возле города Фрежюс 1 июля и к настоящему времени локализовано. Как уточнили в префектуре, в качестве меры предосторожности из кемпингов были эвакуированы 2,2 тысячи отдыхающих. В ликвидации пожара, по информации властей, задействованы более 300 сотрудников пожарной и спасательной служб, 85 автомобилей, три пожарных самолета и четыре вертолета.

В шести департаментах на юге страны объявлена повышенная угроза природных пожаров, еще в трех она зафиксирована на высоком уровне, уточнили в ведомстве.

24 июня национальная метеорологическая служба Франции объявила наивысший, красный уровень опасности в 72 департаментах из-за аномальной жары, сообщили в ведомстве. Средняя суточная температура составила рекордные 30 градусов, что привело к росту числа летальных исходов по всей стране.

Ранее стало известно, без чего может остаться Европа из-за экстремальной жары.