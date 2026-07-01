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Общество

Пьяная россиянка сбросила маленького сына с лестницы и упала на него

В ЯНАО будут судить женщину, которая упустила сына на лестницу
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В ЯНАО женщина стала фигуранткой уголовного дела после того, как отправилась выпивать к подруге. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ноябрьске. По версии следствия, 36-летняя россиянка пришла к подруге домой вместе с годовалым сыном. В гостях женщина распивала алкоголь. Спустя некоторое время, держа мальчика на руках, она вышла из квартиры, но не удержалась на ступеньках и случайно спустила ребенка вниз. Затем она упала сама, придавив мальчика собой.

На место вызвали медиков. Пострадавшего направили в отделение реанимации, но, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В отношении матери возбудили уголовное дело. Расследование завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае, если ее вину докажут, родительница может получить срок до двух лет.

До этого в Калининградской области 47-летняя женщина расправилась со своим внуком и выбросила его в подвал. Уже утром сверток обнаружили прохожие.

Ранее в Хабаровске младенец провел более 40 минут в запертой машине на жаре, где его оставили родители.

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