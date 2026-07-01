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Общество

В Хабаровске младенец провел более 40 минут в запертой машине на жаре

В Хабаровске из запертой машины достали грудного ребенка

В Хабаровске прохожие спасли грудного ребенка из запертой машины. Видео спасения NewsKhv Telegram-канал NewsKhv.

Автомобиль, в котором обнаружили грудничка, стоял у дома №118 на улице Павла Морозова. По словам очевидцев, малыш провел в салоне более 40 минут в жару, после чего неравнодушные люди смогли оперативно открыть автомобиль и достать ребенка.

Младенца передали бригаде скорой помощи. Позже на место пришла мать ребенка, однако объяснять свой поступок она не стала. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

До этого во Франции женщина спасла ребенка, которого родители оставили в машине в +40 и пошли на пляж. Она разбила стекло и вызвала спасателей, не дожидаясь ухудшения его состояния. По данным местных СМИ, родители по очереди отходили с пляжа за вещами и каждый думал, что за ребенком присматривает другой. Ребенка доставили в отделение неотложной помощи для осмотра, а с родителями пообщалась полиция.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заметили ребенка в закрытой машине на жаре.

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