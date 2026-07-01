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Врачам не удалось спасти одного из пострадавших во время стрельбы под Саратовом

Под Саратовом врачам не удалось спасти одного из пострадавших при стрельбе
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Под Саратовом один из пострадавших во время стрельбы не выжил. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает ТАСС.

Мужчину доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти. Еще один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. Состояние третьего оценили как среднетяжелое.

Инцидент произошел в городе Калининск. По версии сотрудников правоохранительных органов, между 41-летним мужчиной и его знакомыми в возрасте 34, 38 и 60 лет произошел конфликт. Во время ссоры россиянин открыл стрельбу по оппонентам, предположительно, из охотничьего ружья. Что стало причиной агрессии на данный момент неизвестно, стрелка объявили в розыск.

Ранее в Перми пенсионер обстрелял детский сад.

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