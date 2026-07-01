Врачам не удалось спасти одного из пострадавших во время стрельбы под Саратовом

Под Саратовом один из пострадавших во время стрельбы не выжил. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает ТАСС.
Мужчину доставили в медицинское учреждение, однако врачам не удалось его спасти. Еще один пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии. Состояние третьего оценили как среднетяжелое.
Инцидент произошел в городе Калининск. По версии сотрудников правоохранительных органов, между 41-летним мужчиной и его знакомыми в возрасте 34, 38 и 60 лет произошел конфликт. Во время ссоры россиянин открыл стрельбу по оппонентам, предположительно, из охотничьего ружья. Что стало причиной агрессии на данный момент неизвестно, стрелка объявили в розыск.
Ранее в Перми пенсионер обстрелял детский сад.