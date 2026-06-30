Вооруженного саратовца объявили в федеральный розыск после стрельбы по людям

В Саратовской области объявили в розыск мужчину, которого подозревают в нападении на трех человек. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Калининск. По версии сотрудников правоохранительных органов, между 41-летним мужчиной и его знакомыми в возрасте 34, 38 и 60 лет произошел конфликт. Что стало причиной агрессии, не уточняется.

Во время ссоры россиянин открыл стрельбу по оппонентам, предположительно, из охотничьего ружья. После этого он скрылся.

Пострадавшие попали в больницу, у них диагностировали огнестрельные ранения туловища и нижних конечностей. О ситуации в полицию сообщили медики.

Выяснилось, что подозреваемый ранее уже был судим, на данный момент его ищут. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Коломне мужчину осудили за нападение на сотрудника автосервиса. Фигуранту не понравилось качество ремонта, и во время конфликта он выстрелил в работника, но промахнулся. В результате россиянин получил срок семь лет.

Ранее в Перми пенсионер обстрелял детский сад.