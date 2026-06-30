Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026
Общество

В Перми пенсионер обстрелял детский сад

В Перми пенсионер открыл стрельбу по детскому саду и поплатился
Marker Elena/Shutterstock/FOTODOM

В Перми суд избрал меру пресечения в отношении 72-летнего пенсионера, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Инцидент произошел 24 июня в Индустриальном районе, 72-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического оружия по окнам дошкольного учреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Учитывая пожилой возраст обвиняемого и состояние его здоровья, пенсионера отправили под домашний арест, пермяку может грозить до семи лет лишения свободы. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома по улице Шкапина, компания подростков наносила рисунки на стены. В какой-то момент неизвестный открыл по ним огонь. Пуля, выпущенная из пневматического оружия, попала в голову 13-летнему мальчику,

Ранее подростки устроили стрельбу на детской площадке в Челябинске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 30 июня. Запрет на покупку оружия, туристических виз для россиян в ЕС и самый опасный астероид
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!