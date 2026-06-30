В Перми пенсионер обстрелял детский сад

В Перми пенсионер открыл стрельбу по детскому саду и поплатился

В Перми суд избрал меру пресечения в отношении 72-летнего пенсионера, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального районного суда.

Инцидент произошел 24 июня в Индустриальном районе, 72-летний мужчина несколько раз выстрелил из пневматического оружия по окнам дошкольного учреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Учитывая пожилой возраст обвиняемого и состояние его здоровья, пенсионера отправили под домашний арест, пермяку может грозить до семи лет лишения свободы. Мотивы его поступка устанавливаются.

До этого подросток получил пулю в голову из-за рисунка на доме в Петербурге. Инцидент произошел во дворе дома по улице Шкапина, компания подростков наносила рисунки на стены. В какой-то момент неизвестный открыл по ним огонь. Пуля, выпущенная из пневматического оружия, попала в голову 13-летнему мальчику,

Ранее подростки устроили стрельбу на детской площадке в Челябинске.