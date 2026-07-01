В российской деревне нашли 12 противотанковых мин

В Тверской области обнаружили более десятка боеприпасов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Специалисты обнаружили 12 противотанковых мин ТМ-46 неподалеку от деревни Путилово. Взрывотехники вывезли опасные находки на полигон и безопасно ликвидировали их.

До этого в Калмыкии дети наткнулись на снаряд времен ВОВ во время игры в прятки. Сначала четверо детей погрузили боеприпас в багажник велосипеда, но прохожие посоветовали им отвезти его в музей. Директор центра культуры и досуга осмотрела снаряд, заметила в нем отверстия спереди и сзади и сделала вывод, что он не взорвется. Боеприпас оставался в методическом кабинете до прибытия полиции.

Ранее житель Подмосковья копал землю на своем участке и наткнулся на мину.