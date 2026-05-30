В Калмыкии дети наткнулись на снаряд времен ВОВ во время игры в прятки

112: в Калмыкии дети нашли снаряд времен ВОВ и доставили в культурный центр

В Калмыкии дети во время игры в прятки нашли снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) и привезли в местный культурный центр, пишет 112.

Telegram-канал уточняет, что находку обнаружили у сцены возле Дома культуры в поселке Яшкуль. Сначала четверо детей погрузили боеприпас в багажник велосипеда, но прохожие посоветовали им отвезти его в музей.

Директор Яшкульского центра культуры и досуга осмотрела снаряд, заметила в нем отверстия спереди и сзади и сделала вывод, что он не взорвется. Боеприпас оставался в методическом кабинете до прибытия полиции. Правоохранители его изъяли.

До этого в Архангельске обнаружили иностранную боевую гранату времен интервенции. Британская ручная граната Миллса со взрывателем, предположительно, пролежала на чердаке расселенного дома №28 по улице Свободы более века. На место прибыли специалисты, которые изъяли боеприпас и вывезли его в специально отведенное место для уничтожения.

Ранее ростовчанин попытался продать гранату из выгребной ямы.