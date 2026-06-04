Житель Подмосковья копал землю на своем участке и наткнулся на мину

В поселке Тучково Рузского округа мужчина на своем садовом участке обнаружил мину. Об этом сообщает Московская областная противопожарно-спасательная служба в своем канале в мессенджере «Макс».

Там уточнили, что хозяин участка копал землю и наткнулся на находку, но трогать ее не стал, а сразу позвонил в единую службу «Система-112». Прибывшие специалисты поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» установили, что это 82-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны (ВОВ).

Взрывотехники поместили боеприпас в специальный контейнер, перевезли на безопасное расстояние от населенного пункта и обезвредили его, отметили в службе.

Начальник маневренно-поисковой группы Денис Совенков предупредил, что при обнаружении взрывоопасных предметов нельзя трогать их, перемещать, закапывать или оказывать на них любое воздействие. Любое неосторожное движение может привести к взрыву. Специалисты рекомендуют отойти от находки на безопасное расстояние и никого не подпускать до прибытия экспертов.

До этого похожий случай произошел в Ярославле. Там рабочие чистили водоотводную канаву и наткнулись на ржавый металлический объект, который напоминал минометный снаряд. Прибывшие на место полицейские выставили оцепление и вызвали саперов Росгвардии. Эксперты подтвердили, что это боеприпас времен ВОВ, вывезли его в безопасное место и уничтожили.

Ранее житель Подмосковья обнаружил мину под полом своей квартиры.