Российского школьника удалили с ЕГЭ из-за необычных очков

В Иркутской области одиннадцатиклассника удалили с ЕГЭ из-за «умных» очков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Нарушение зафиксировали прямо во время экзамена. Наблюдатели, следившие за порядком, заметили в оправе очков школьника встроенную камеру. После этого у юноши отобрали листы с заданиями и выпроводили из кабинета.

Работу молодого человека аннулировали, сославшись на «использование средств связи». Попытаться снова сдать ЕГЭ юноша сумеет лишь в следующем году. В комиссии региона этот прецедент охарактеризовали как самый технически продвинутый за всю историю ЕГЭ в Иркутской области.

До этого московская школьница впервые в истории сдала ЕГЭ на 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Ранее число набравших 100 баллов на ЕГЭ за год выросло примерно на четверть.