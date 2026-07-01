Число набравших 100 баллов на ЕГЭ за год выросло примерно на четверть

ТАСС: число 100-балльников ЕГЭ увеличилось почти на четверть с 2025 года

В 2026 году отмечается рост числа выпускников с высокими результатами ЕГЭ по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет ТАСС.

В частности, количество участников, набравших 100 баллов, увеличилось почти на 2 тысячи, а число 200-балльников возросло на 600. Также зафиксирован рост среди 300-балльников (+63 человека) и 400-балльников (+7 человек).

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов по итогам основного этапа экзаменов 2026 года представил следующие показатели: 100 баллов получили 8759 выпускников, 200 баллов набрали 933 человека, 300 баллов — 76 выпускников, 400 баллов — 8, максимальные 500 баллов — 1 выпускница.

Для сравнения, по данным руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева за июль 2025 года, число 100-балльников составляло 6820 человек, 200-балльников — 331, 300-балльников — 13, а максимальный результат в 400 баллов получила одна учащаяся.

Стоит отметить, что итоговая статистика за 2026 год будет сформирована позже. В ближайшее время продолжается экзаменационный процесс: 2 июля предусмотрен резервный день для сдачи русского языка, 3 и 6 июля пройдут пересдачи по остальным дисциплинам, а 8–9 июля назначены дни для пересдачи одного из выбранных предметов.

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