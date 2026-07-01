Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг произошло предложение руки и сердца

ABC: на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг сделали предложение руки и сердца
AP

На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, куда забрались два человека, происходило предложение руки и сердца. Об этом сообщает телеканал ABS News.

Подтверждения этих данных от американских властей на момент публикации нет.

Как сообщает ТАСС, двое неизвестных уже покинули шпиль небоскреба. Баннер с надписью о любви, который был замечен ранее, также пропал. При этом над районом продолжают кружить полицейские вертолеты, уточняет агентство.

До этого телеканал Fox News сообщал, что на шпиле, расположенном на высоте около 443 метров над землей, они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Каким образом людям удалось подняться на вершину здания, неизвестно. Правоохранители пытались снять людей со шпиля.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Постройка выполнена в стиле ар-деко. Здание открыли 1 мая 1931 года.

Ранее самое высокое здание мира окрасилось в цвета флага России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!