На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг произошло предложение руки и сердца

На шпиле Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, куда забрались два человека, происходило предложение руки и сердца. Об этом сообщает телеканал ABS News.

Подтверждения этих данных от американских властей на момент публикации нет.

Как сообщает ТАСС, двое неизвестных уже покинули шпиль небоскреба. Баннер с надписью о любви, который был замечен ранее, также пропал. При этом над районом продолжают кружить полицейские вертолеты, уточняет агентство.

До этого телеканал Fox News сообщал, что на шпиле, расположенном на высоте около 443 метров над землей, они вывесили баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». Каким образом людям удалось подняться на вершину здания, неизвестно. Правоохранители пытались снять людей со шпиля.

Эмпайр-стейт-билдинг — 102-этажный офисный небоскреб, расположенный в Нью-Йорке, на Пятой авеню между Западными 33-й и 34-й улицами. Постройка выполнена в стиле ар-деко. Здание открыли 1 мая 1931 года.

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