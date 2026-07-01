Пьяная россиянка разбила бутылку о голову фельдшера скорой помощи

78.ru: в Петербурге пьяная женщина с бутылкой напала на врача скорой

В Санкт-Петербурге пьяная женщина напала на фельдшера скорой помощи и разбила бутылку о его голову. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ночью на площади Искусств, бригада медиков приехала на вызов к лежавшему на земле человеку. В какой-то момент 40-летняя набросилась на 25-летнего фельдшера со стеклянной бутылкой и ударила его по голове.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебоширку и передали ее полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавший фельдшер обратился за медицинской помощью. Обстоятельства произошедшего выясняются.

До этого в Саратове двое приятелей избили сотрудника скорой. Инцидент произошел около магазина продуктов на улице Моторная. Диспетчер подстанции скорой сообщил об избиении сотрудника. Прибывшие правоохранители на месте задержали двоих мужчин, которые пытались скрыться.

Ранее пьяный кузбассовец искусал врача скорой помощи.