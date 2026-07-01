В Монако по делу о покушении на украинского бизнесмена Еромлаева задержали иностранца

В Монако сотрудники правоохранительных органов задержали иностранца в рамках расследования покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Об этом сообщает телеканал Monaco Info.

«Он был помещен под стражу, поскольку возникла необходимость провести определенные проверки», — заявили в прокуратуре Монако.

Позже мужчину отпустили, о предъявлении ему обвинений не сообщается.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории Монако.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых был Вадим Ермолаев. Позже Мирман уточнил, что в больницы доставили еще четырех человек.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года украинский президент Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.