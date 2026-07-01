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Общество

Россиянин пробрался в чужую квартиру и изнасиловал ребенка

В Перми мужчина спустя 11 лет ответит за насилие над незнакомой девочкой
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Перми перед судом предстанет местный житель, который надругался над ребенком 11 лет назад, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел в январе 2015 года в Индустриальном районе. Мужчина 1975 года рождения проследовал за девочкой в квартиру, где она проживала, убедился, что дома никого нет, и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, после чего скрылся.

Долгое время установить его личность не удавалось, однако в апреле 2026 года следователи и оперативники выяснили, что к преступлению причастен местный житель, ранее дважды судимый за тяжкие преступления.

Мужчину задержали и заключили под стражу по обвинению в иных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (ч. 4 ст. 132 УК РФ). Он признал вину, а потерпевшая опознала обвиняемого.

К настоящему времени расследование завершено, материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Крыму мужчина приставал к школьнице в подъезде.

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