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Общество

В Вологде мужчина годами совращал девочек в интернете и приставал к ним на встречах

В Вологде мужчину осудили за совращение 16 школьниц
Pixabay

Суд вынес приговор жителю Вологды, которого обвиняли в сексуальных преступлениях в отношении детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В период с лета 2017 по декабрь 2023 года россиянин знакомился с несовершеннолетними в соцсетях и встречался с ними, чтобы совершать с ними развратные действия. Помимо этого, детям он отправлял непристойные видео.

Всего он нанес вред 16 местным школьницам, самой младшей из которых было девять лет. Одну из них мужчина снимал в порнографических роликах.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, свою вину он не признал. Во время следственных мероприятий он часто менял показания. Также он утверждал, что кто-то якобы взломал его и переписывался с детьми от его имени.

«На протяжении всего производства по делу, мужчина всячески пытался уйти от ответственности: симулировал психическое заболевание, невменяемость», – сообщается в публикации.

Фигуранта приговорили к 15 годам лишения свободы. Помимо этого, он выплатит пострадавшим 4,8 миллиона рублей.

Ранее мужчина насиловал двухлетнюю дочь и истязал сыновей.

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