Названы самые популярные направления у абитуриентов российских вузов

Минобрнауки: абитуриенты чаще всего выбирают ИТ-специальности и экономику

В текущую приемную кампанию наибольшим спросом среди абитуриентов пользуются ИТ-специальности, педагогические направления, лечебное дело и экономика. Об этом заявил заместитель главы Минобрнауки России Андрей Омельчук, передает РИА Новости.

«Особое внимание государство уделяет подготовке инженерных, педагогических и медицинских кадров — по этим направлениям предусмотрено значительное количество бюджетных мест», — сказал замминистра.

Омельчук добавил, что для поддержки абитуриентов в России круглосуточно работает Единый контакт-центр.

20 июня заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в этом году абитуриентам доступны около 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 620 тыс. — в вузах. На места по целевому обучению вузам выделено более 83 тыс. мест, большинство из выделено под специальности и направления в области медицины, инженерного дела и педагогических наук.

Ранее мошенники придумали новую ловушку для абитуриентов.