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Общество

Стало известно число бюджетных мест в вузах и колледжах России

Чернышенко: более 620 тыс. бюджетных мест открыто для абитуриентов вузов РФ
Виталий Аньков/РИА Новости

В этом году абитуриентам доступны около 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования и более 620 тыс. — в вузах. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, сообщается в канале кабмина в мессенджере «Макс».

«Перед поступающими свои двери открывают 1,2 тыс. вузов и почти 4 тыс. колледжей. В них абитуриентам доступно порядка 880 тыс. бюджетных мест по программам СПО и свыше 620 тыс. — в высшем образовании», — сказал вице-премьер.

Сообщается, что на места по целевому обучению вузам выделено более 83 тыс. мест, большинство из выделено под специальности и направления в области медицины, инженерного дела и педагогических наук.

20 июня в России стартовала приемная кампания в университетах, колледжах и техникумах. В Рособрнадзоре рассказали о нововведениях этого года. В частности, абитуриенты смогут отзывать согласие, поданное в вуз очно, через личный кабинет на «Госуслугах».

Ранее депутат Миронов обратился в Рособрнадзор после скандала на ЕГЭ по русскому языку.

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