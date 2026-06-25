Мошенники придумали новую ловушку для поступающих в вузы

В период приемной кампании мошенники начали использовать новую схему обмана, ориентированную на абитуриентов. Под предлогом оформления целевого обучения они пытаются получить доступ к учетным записям на портале «Госуслуги». Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

Злоумышленники создают фишинговые сайты и сообщества в социальных сетях, где выдают себя за представителей крупных предприятий. Потенциальным студентам обещают бесплатное целевое обучение, гарантированное трудоустройство, стипендию и стажировку уже с первого курса. При этом утверждается, что между компаниями и вузами якобы уже достигнуты договоренности, а количество мест ограничено.

Для участия абитуриентам предлагают подтвердить, что они набрали на ЕГЭ не менее 50 баллов, заполнить анкету на поддельном сайте и дождаться решения по заявке. Однако, как пояснили специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества, таким образом мошенники получают паспортные данные, СНИЛС, номер телефона и код подтверждения из СМС. После этого злоумышленники могут завладеть аккаунтом на «Госуслугах» и использовать его в преступных целях.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко пояснил, что целевое обучение действительно существует, однако оформляется исключительно через официальные каналы. По его словам, никакие посредники или неофициальные договоренности для этого не требуются. Он также подчеркнул, что предложения оформить целевое направление за деньги или «забронировать» место через сомнительные сайты являются мошенничеством. Проверять такую информацию эксперт рекомендовал только на официальных ресурсах вузов и на портале «Госуслуги».

В Роскачестве напомнили, что оформление целевого обучения проводят через «Госуслуги», единую цифровую платформу «Работа в России» либо напрямую на предприятии. Для этого не требуется вносить предоплату, заполнять анкеты на сторонних сайтах или передавать коды из СМС. При получении подобных предложений нужно незамедлительно обращаться в полицию.

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