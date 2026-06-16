На Кубани вода после прорыва дамбы подходит к поселениям, введен режим ЧС

В Крымском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за угрозы подтопления, сообщает в Telegram-канале местная администрация.

В посте говорится, что в районе подтоплены земли с/х назначения на площади в 5,3 тыс. га. От воды пострадали 1,9 тыс. га озимой пшеницы. Кроме того, затоплены хутор Западный и садовое некоммерческое товарищество «Йодник».

«Вода из прорана (образуется при прорыве водным потоком дамбы или земляной плотины) в районе х. (хутора. — «Газета.Ru») Западного Троицкого сельского поселения продолжает заливать поля и подходить к населенным пунктам», — отмечает в публикации.

По данным властей, населенные пункты Троицкого, Кеслеровского, Киевского и Южного сельских поселений могут быть затоплены.

14 июня стало известно, что более 4 тыс. га сельхозземель, часть из которых засеяны пшеницей, затопило в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы реки Кубани. Жителей хутора Плавни предупредили о возможной эвакуации.

Ранее россияне сняли на видео, как «дети плавали посреди проезжей части» после подтопления.