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Общество

В Донецке после атаки БПЛА сгорели десятки фур, многие перевозили конфеты

ДАН: из-за удара БПЛА в Донецке на стоянке сгорели 22 гражданских фуры
Донецкое агентство новостей

В результате атаки украинских беспилотников на Донецк минувшей ночью сгорели 22 фуры, перевозившие гражданские грузы. Об этом сообщаетhttps://dan-news.ru/emergencies/v-donecke-iz-za-ataki-bpla-zagorelis-22-fury/ Донецкое агентство новостей (ДАН).

В сообщении опубликована фотогалерея с места происшествия. Судя по ней, украинский БПЛА атаковал стоянку грузовиков, которые в результате загорелись и были полностью уничтожены пламенем.

По словам корреспондента ДАН, все сгоревшие фуры «были гражданскими», причем большинство из них являлись собственностью кондитерской фабрики и перевозили ее продукцию — преимущественно конфеты.

На сайте агентства уточняется, что удар был нанесен по стоянке грузовиков, которая расположена в Ленинском районе Донецка, на Чемпионной улице. По предварительным данным, в результате атаки и пожара пострадавших нет.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале о схожем инциденте в Калининском районе города: там украинский беспилотник атаковал автопарк микроавтобусов, в результате сгорели пять автомобилей.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над российскими регионами было сбито 179 украинских дронов.

Ранее в ДНР беспилотник атаковал пожарную машину.

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