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В ДНР беспилотник ВСУ атаковал пожарную машину МЧС

МЧС: беспилотник ВСУ атаковал следовавших на место пожара спасателей в ДНР
ГУ МЧС России по ДНР

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал сотрудников МЧС России, которые следовали на место возгорания грузовых машин в поселке Новый Свет Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило региональное управление ведомства в канале в мессенджере «Макс».

«В полдень огнеборцы поселка Новый Свет выехали для ликвидации возгорания двух грузовых машин, которые подверглись ударам БПЛА. По пути следования спасатели попали под повторный налет дронов», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в результате удара взрывоопасный предмет попал в рукавный отсек. Также осколки посекли кабину и лобовое стекло. По информации ведомства, никто не пострадал.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы в результате атак украинских беспилотников. По его словам, не выжили человека, включая командира отделения МЧС, и пострадали девять человек, в том числе трое спасателей.

Ранее в ДНР 18 мирных жителей пострадали из-за атак украинских войск.

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