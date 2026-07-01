В Севастополе рассказали о ситуации с электроснабжением

В Севастополе продолжает действовать режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщила компания «Севастопольэнерго» в канале в мессенджере «Макс».

«Если он не будет отменен, то с 18:00 до 21:00 будут введены ограничения по графику 2-й очереди», — говорится в сообщении.

В компании добавили, что жителям города рекомендуется временно не пользоваться лифтами, зарядить телефоны и зарядные устройства, а также снизить нагрузку на сеть.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города о введении временных ограничений электроснабжения. По словам чиновника, эти меры нужны для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что энергетическая инфраструктура республики получила повреждения в результате ударов ВСУ. По его словам, по всей территории полуострова будут вводиться временные отключения электроэнергии. Аксенов уточнил, что они будут проводиться точечно и по необходимости.

Ранее в Минэнерго назвали сроки восстановления энергоснабжения в Крыму и Севастополе.