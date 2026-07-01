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ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Спутница украинского бизнесмена Ермолаева лишилась ног в результате взрыва в Монако

Возлюбленной бизнесмена Ермолаева ампутировали ноги после взрыва в Монако
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Основательнице закрытого интеллектуально-светского клуба Eclectique Анне Насобиной, которая сопровождала украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, ампутировали обе ноги после взрыва в Монако. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Канал подчеркивает, что это предположительные данные.

«Во время взрыва Вадим Ермолаев выходил из здания со своей гражданской супругой 46-летней Анной Насобиной (уроженка Днепропетровска) и их 13-летним сыном Ариэлем. Предварительно, медики не смогли сохранить ноги женщины — их пришлось ампутировать», — сказано в посте.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Государственный министр княжества Кристоф Мирман сообщил, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории Монако.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, среди которых был Вадим Ермолаев. Позже Мирман уточнил, что в больницы доставили еще четырех человек.

Ермолаев входил в топ-50 богатейших граждан Украины по версии Forbes, его состояние в 2021 году оценивалось в 220 миллионов долларов. В 2019 году бизнесмен отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В конце декабря 2023 года Зеленский ввел против него персональные санкции.

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.

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