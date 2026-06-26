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Общество

В Крыму мужчина надругался над школьницей в подъезде

В Крыму будут судить мужчину, который приставал к ребенку в подъезде
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В Севастополе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным следствия, в обвиняемый мужчина увидел на улице незнакомую девятилетнюю девочку. Он стал преследовать ее, зашел следом за ребенком в подъезд и попытался изнасиловать. Девочка закричала, злоумышленник испугался и сбежал.

Сотрудники полиции быстро установили личность нападавшего. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, выяснилось, что мужчина ранее был судим хза аналогичные преступления. Материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого в Тюмени осудили 52-летнего мужчину, надругавшегося над малолетней дочерью.

Ранее в Екатеринбурге мигрант изнасиловал девятилетнего мальчика.

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