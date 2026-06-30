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Общество

Мигрант приставал к девочке-подростку в московском кафе

В Москве мигранта приговорили к 10 годам колонии за домогательства к подростку
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве уроженца Таджикистана лишили свободы за действия сексуального характера в отношении 17-летней девушки в общественном месте, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в марте этого года в кафе быстрого питания на Зеленом проспекте. По данным суда, 33-летний мужчина, работавший в компании по ремонту лифтов, после празднования Навруза выпил алкоголь и пришел в заведение, где продолжил пить.

Затем он зашел в туалет, где заметил двух подростков, и начал приставать к одной из девушек. Испуганная школьница выбежала из помещения и рассказала о случившемся знакомым, после чего на место вызвали полицию.

Мужчину задержали и передали следователям. Перовский суд признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Ранее мужчина домогался школьницы в лифте в Тюмени.

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