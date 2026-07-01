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Общество

Лантратова примет граждан во всех регионах РФ

Лантратова совместно с КСВО проведет серию совместных приемов россиян в регионах РФ
Григорий Сысоев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с Комитетом семей воинов Отечества (КСВО) проведет прием граждан РФ в каждом регионе страны. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня мы с Комитетом семей воинов Отечества договорились о том, что запускаем серию совместных приемов людей в каждом регионе России», — сказала она.

Благодаря этим встречам гражданам будет проще защищать свои права, отметила омбудсмен.

До этого Лантратова сообщала, что за месяц в Россию из украинского плена вернулись 550 пленных. Она отметила, что подобные результаты были достигнуты в результате взаимодействия с Минобороны РФ, учреждениями ФСИН, профильными спецслужбами и коллегами из Белоруссии.

14 мая Госдума утвердила Яну Лантратову новым уполномоченным по правам человека в России. Всего на пост претендовали три кандидата, но именно ей удалось набрать большинство голосов. Лантратова пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лантратова рассказала Путину о посещении зарубежными СМИ Старобельска.

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