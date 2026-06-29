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Политика

Лантратова рассказала Путину о посещении зарубежными СМИ Старобельска

Лантратова: иностранные СМИ убедились, что в колледже в Старобельске жили дети
Григорий Сысоев/РИА Новости

Место удара Вооруженными силами Украины (ВСУ) по общежитию колледжа в Старобельске ДНР посетили 50 журналистов из разных стран мира, они убедились, что там жили дети. Об этом заявила на встрече с президентом России Владимиром Путиным уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает РИА Новости.

«Спасибо министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира», — сказала обмудсмен.

Лантратова отметила, что со всеми представителями СМИ она и представители ведомств зашли в каждую комнату общежития колледжа. Она отметила, что журналисты увидели там окровавленные одеяла, личные фотографии и игрушки детей, а не военную базу, о которой твердила Украина.

Лантратова также рассказала Путину, что встретилась с родителями пострадавших детей.

22 мая беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В результате удара пятиэтажное здание, где находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, обрушилось. Из-за атаки 65 человек пострадали, 21 не выжил. Правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ использовали для удара по территории колледжа 16 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.

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