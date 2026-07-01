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Общество

Названы регионы с самым высоким спросом на аренду загородных домов

Спрос на посуточную аренду загородных домов вырос на 10% за год
АРХИВУД

Начало лета — традиционно активный сезон на рынке посуточной аренды загородных домов. Аналитики «Циана» выяснили, что происходит с ценами, спросом и предложением в этом сегменте, рассказали «Газете.Ru».

Рынок развит неравномерно — две трети объектов находятся в 10 регионах: Московской, Ленинградской и Калининградской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Карелии, Дагестане, Крыму, Карачаево-Черкесии и Алтае. То есть в пристоличных и южных регионах, а также локациях с большим турпотоком.

Топ регионов по бронированиям отличается от топа по числу объявлений. Лидируют Московская (37%) и Ленинградская (15%) области. Помимо столичных регионов, Кубани и Карелии, спрос сосредоточен в Татарстане, Свердловской и Нижегородской областях. Тверская область в лидерах благодаря близости к Москве. Суммарно на топ-10 регионов приходится 76% всех бронирований.

«За пределами Москвы, Петербурга и областей больше всего объявлений о посуточной аренде — в туристических локациях, а чаще всего снимают жилье в наиболее населенных регионах. Аренда дома — это про отдых на природе недалеко от места жительства, а не про туризм», — комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана».

В течение года выделяются два пика активности — перед зимними праздниками и летом. Второй пик более выраженный: рост начинается в марте-апреле, максимум — в июле. По сравнению с прошлым годом выбор предложений увеличился на 21%, а число просмотров — на 10%. Росту спроса способствуют благоприятные погодные условия.

Ставки аренды растут медленнее спроса. Сейчас они на 7% выше, чем год назад. Максимальные темпы роста — в Бурятии, Чувашии, Калмыкии, Архангельской области, Хакасии (+32–47%) — регионах с низкими расценками и небольшим выбором. В Московской области ставки остались на прошлогоднем уровне (+1%), в Ленинградской выросли на 5%.

Самые дорогие дома — в Москве (30 тыс. рублей в сутки), Московской области (19 тыс.), Камчатском крае (24 тыс.), Хабаровском крае (22 тыс.) и Сахалинской области (21 тыс.). В Ленинградской и Калининградской областях — около 13 тыс., в Краснодарском крае и Карелии — 11–12 тыс., что ниже среднего по стране.

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