Стало известно, как умер актер из «Бригады», пропавший на рыбалке

Актер Александр Высоковский, тело которого нашли в Оке после поисков, умер из-за механической асфиксии. об этом сообщает Baza.

По данным канала, мужчина оказался в воде более 12 часов назад, в результате он захлебнулся. Детали о том, почему он оказался под водой, не уточняются.

«Смерть Макса из сериала «Бригада» не носит криминального характера», - сообщается в публикации.

Следователи полагают, что произошел несчастный случай.

Поиски Высоковского начались 1 июля после того, как он перестал выходить на связь. Мужчина отправился на рыбалку вместе со своим сыном, но на месте отошел от того и не вернулся.

Тревогу забила супруга артиста, она обратилась к волонтерам и просила владельцев моторных лодок помочь в поисках.

В результате тело Высоковского обнаружили водолазы во время поисков в Оке.

Актер снимался в нескольких известных проектах, однако больше всего запомнился зрителям по роли охранника Саши Белого из «Бригады». Также он снимался в «Бумере» и других проектах.

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