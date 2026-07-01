Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Актер из «Бригады» и «Бумера» утонул в реке

112: предварительно, тело Александра Высоковского найдено в Оке
АВАТАР-ФИЛЬМ

Актера Александра Высоковского, который пропал утром, предварительно, найден. Об этом сообщает 112.

По данным канала, водолазы искали его в реке Ока. Во время поисков обнаружили тело. По предварительной информации, это тело звезды «Бригады».

Высоковский пропал во время рыбалки. Известно, что о его пропаже сообщила супруга. По ее словам, он отправился рыбачить вместе с сыном. В какой-то момент актер отошел от сына, но назад так и не вернулся. Найти его самостоятельно семья не смогла.

После того, как о пропаже стало известно, волонтеры организовали поиски. Сама жена Высоковского просила неравнодушных добровольцев с моторными лодками поучаствовать в мероприятиях.

Высоковский прославился благодаря роли Максима Карельского, который в сериале «Бригада» был охранником Саши Белого. Помимо этого, он запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Бумер», «Петр Первый» и другие.

Ранее в Ингушетии обнаружили тело мальчика, спасавшего тонувшего друга.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!