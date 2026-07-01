Актер из «Бригады» и «Бумера» утонул в реке

Актера Александра Высоковского, который пропал утром, предварительно, найден. Об этом сообщает 112.

По данным канала, водолазы искали его в реке Ока. Во время поисков обнаружили тело. По предварительной информации, это тело звезды «Бригады».

Высоковский пропал во время рыбалки. Известно, что о его пропаже сообщила супруга. По ее словам, он отправился рыбачить вместе с сыном. В какой-то момент актер отошел от сына, но назад так и не вернулся. Найти его самостоятельно семья не смогла.

После того, как о пропаже стало известно, волонтеры организовали поиски. Сама жена Высоковского просила неравнодушных добровольцев с моторными лодками поучаствовать в мероприятиях.

Высоковский прославился благодаря роли Максима Карельского, который в сериале «Бригада» был охранником Саши Белого. Помимо этого, он запомнился зрителям участием в таких проектах, как «Бумер», «Петр Первый» и другие.

Ранее в Ингушетии обнаружили тело мальчика, спасавшего тонувшего друга.