Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Общество

В Хабаровске двое детей ушли на прогулку и исчезли

Mash: в Хабаровске ищут двух пропавших во время прогулки мальчиков
Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровске вторые сутки ищут двух мальчиков, которые ушли гулять и исчезли. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash

Шестилетний Андрей и его 14-летний друг Кирилл ушли гулять днем в Первом микрорайоне и не вернулись домой. Известно, что одному из детей требуется медицинская помощь.

Волонтеры и сотрудники полиции прочесывают территорию, но пока никаких следов несовершеннолетних не обнаружили.

До этого в Карелии нашли живыми двух сестер, пропавших из дома во время прогулки. За неделю до исчезновения девочки аналогичным образом сбегали из дома, причем заранее подготовились к побегу — собрали с собой вещи и скрылись, но их быстро нашли.

Ранее красноярка вышла из дома с дочерью и загадочно пропала.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!