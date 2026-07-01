Актер «Бригады» пропал на рыбалке

Актер сериала «Бригада» Александр Высоковский пропал во время рыбалки в Подмосковье. Об этом сообщил канал РЕН ТВ.

По словам жены артиста, Высоковский исчез днем 1 июля на реке Оке в районе Пущинской косы. Мужчина отправился на рыбалку вместе с сыном, однако отошел от него дальше по берегу и не вернулся. Женщина обратилась за помощью к волонтерам и владельцам лодок из-за сильного течения на реке.

«МЧС и «ЛизаАлерт» на воде не ищут, средств нет. Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты», — объяснила она.

Женщина подчеркнула, что готова оплатить добровольцам расходы на бензин и компенсировать потраченное время.

Александр Высоковский сыграл Максима Карельского — охранника Саши Белого в сериале «Бригада». Кроме того, он снимался в проектах «Бумер», «Марш Турецкого» и «Петр Первый».

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