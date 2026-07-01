Режим опасности БПЛА ввели в регионе в 2500 километрах от границы с Украиной

Омский губернатор предупредил о беспилотной опасности в регионе

В Омской области, отдаленной от границы с Украиной на 2500 километров, введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

«Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112», — написал он.

Во время действия режима опасности БПЛА гражданам рекомендуется оставаться дома, отойти подальше от окон. Тем, кто на улице, стоит проследовать до ближайшего укрытия.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 1 июля сбили 179 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Дроны были сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Московским регионом и республикой Крым.

Ранее житель Курской области пострадал от удара украинского беспилотника.