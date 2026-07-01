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РЖД запустят «Ласточки» между Москвой и Рыбинском

Из Москвы в Рыбинск можно будет добраться на «Ласточке»
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские железные дороги (РЖД) запустят «Ласточки» между Москвой и Рыбинском. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В преддверии 60-летия туристического маршрута «Золотое кольцо» (отмечается в 2027 году) запускаем скоростные поезда «Ласточка» Москва – Рыбинск», — говорится в сообщении.

Добраться в Рыбинск можно на скоростных поездах, которые с 1 августа будут курсировать по выходным и праздникам по расписанию из Москвы и обратно. В сообщении.

Рыбинск — живописный город на Волге, где можно прогуляться по набережной, увидеть Спасо-Преображенский собор, посетить музей-заповедник в Новой хлебной бирже, сделать фото у памятников бурлаку и Остапу Бендеру, оценить дореволюционные вывески, посетить комплекс «Советская эпоха» или совершить прогулку по реке, рассказали в РЖД.

До этого РЖД приостановили продажу билетов на некоторые поезда с юга России на сентябрь из-за ремонта на инфраструктуре. В компании отметили, что продажи будут открыты в самое ближайшее время после корректировки графика.

Ранее Россия возобновила железнодорожное сообщение с Таджикистаном.

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