Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Россия возобновила железнодорожное сообщение с Таджикистаном

РЖД: пассажирские поезда между Москвой и Душанбе начнут ходить с 21 июня
ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за пандемии в 2020 году, возобновится с 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Там уточнили, прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана и было согласовано с железнодорожниками Казахстана и Узбекистана.

Пассажирский поезд №423/424 Душанбе – Москва формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» будет курсировать один раз в две недели», ― говорится в сообщении РЖД.

Из столицы Таджикистана поезд будет отправляться по воскресеньям с 21 июня в 3:25 по местному времени и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08 мск.

Из Москвы, с Павелецкого вокзала, до Душанбе состав будет уходить по четвергам с 25 июня в 6:05 мск, с прибытием в пункт назначения по понедельникам в 2:48 по местному времени.

Время в пути составит около 4 суток.

В РЖД отметили, что маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в городах Бухаре, Нукусе, Кунграте, Кандыагаше, Актобе, Илецке, Оренбурге, Самаре, Сызране, Пензе, Ряжске и других населенных пунктах.

В составе поезда есть как плацкартные, так и купейные вагоны. Оформить билет можно за 45 суток до отправления поезда, добавили в компании.

Ранее стало известно, что РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!