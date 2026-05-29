Россия возобновила железнодорожное сообщение с Таджикистаном

РЖД: пассажирские поезда между Москвой и Душанбе начнут ходить с 21 июня

Курсирование пассажирского поезда между Москвой и Душанбе, приостановленное из-за пандемии в 2020 году, возобновится с 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Там уточнили, прямое железнодорожное сообщение между Москвой и Душанбе восстановлено по просьбе железнодорожной администрации Таджикистана и было согласовано с железнодорожниками Казахстана и Узбекистана.

Пассажирский поезд №423/424 Душанбе – Москва формирования ГУП «Рохи Охани Точикистон» будет курсировать один раз в две недели», ― говорится в сообщении РЖД.

Из столицы Таджикистана поезд будет отправляться по воскресеньям с 21 июня в 3:25 по местному времени и прибывать на Павелецкий вокзал Москвы по средам в 22:08 мск.

Из Москвы, с Павелецкого вокзала, до Душанбе состав будет уходить по четвергам с 25 июня в 6:05 мск, с прибытием в пункт назначения по понедельникам в 2:48 по местному времени.

Время в пути составит около 4 суток.

В РЖД отметили, что маршрут поезда проходит по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России с остановками в городах Бухаре, Нукусе, Кунграте, Кандыагаше, Актобе, Илецке, Оренбурге, Самаре, Сызране, Пензе, Ряжске и других населенных пунктах.

В составе поезда есть как плацкартные, так и купейные вагоны. Оформить билет можно за 45 суток до отправления поезда, добавили в компании.

Ранее стало известно, что РЖД запустят туристический поезд на Московском центральном кольце.