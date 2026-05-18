Вор в законе обжаловал приговор в Верховном суде России

Вор в законе Давид Чачибай, который также известен как Давид Герлиани и Дато Сван, обжаловал приговор в Верховном суде России. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Других подробностей в сообщении не приводится.

В сентябре 2024 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор выданному Египтом Чачибаю. Его признали виновным в обладании высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательстве. В 2014 году он был в Турции, и его в режиме видеосвязи с криминальными авторитетами признали лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы в нескольких регионах России.

Помимо этого, Чачибай во главе организованной группы вымогал у мужчины 15 млн рублей под угрозой расправы.

Мужчину задержали в марте 2022 года в Египте, позже его экстрадировали в Россию. При досмотре он заявил инспектору, что является вором в законе. По версии культурологической экспертизы, это подтверждается татуировками на его теле.

После оправдания судом присяжных в 2023 году приговор Мосгорсуда отменили, а Чачибая снова задержали. Повторный процесс проходил уже без коллегии присяжных.

В итоге вор в законе окончательно получил 15 лет колонии строгого режима.

Ранее стали известны подробности о тайном воре в законе Лехе Московском.

 
