Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Петербурге арестовали вора в законе из Баку за преступления 30-летней давности

Вора в законе из 90-х Юсуфа Бакинского отправили в петербургские «Кресты»
Игорь Руссак/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу до 18 июля 2026 года криминального авторитета Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева), который разыскивали за бандитизм, разбой и незаконный оборот оружия, совершенные в середине 1990-х годов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе уточнили, что Алиева задержали в Петербурге 9 июня у дома по набережной Макарова. Суд установил, что фигурант был заочно заключен под стражу судом Баку еще 22 года назад, в 2004 году. Причем к уголовной ответственности в России он не привлекался, российского гражданства не имеет. Криминальному авторитету грозит экстрадиция в Азербайджан, добавили в суде.

По версии следствия, в августе 1994 года Алиев вместе с подельниками похитил в Баку человека, удерживали его трое суток, истязали и требовали выкуп в $182 тыс. В феврале 1995 года он снова участвовал в вооруженном нападении и похищении человека. Тогда жертву удерживали четверо суток и получили за него $150 тыс.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в РФ Алиев находился нелегально: у него не было постоянной регистрации и официальной работы. Сам задержанный возражал против ареста, утверждая, что ни от кого не скрывался.

Как пишет kp.ru., Алиев — известная личность в криминальных кругах. Он был коронованным вором в законе по кличке Юсуф Бакинский. Журналисты отмечают, что Алиева уже ранее попадал в поле зрения силовиков: в марте 2009 года его задержали на сходке авторитетов в одном из ресторанов Москвы. Он также находится в международном розыске с 2004 года.

Ранее в Петербурге задержали находившегося в розыске с 2008 года вора в законе.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Пожар на НПЗ после атаки дрона, новая пенсионная программа и разрушительные грады. Что нового к утру 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!