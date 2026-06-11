В Петербурге арестовали вора в законе из Баку за преступления 30-летней давности

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу до 18 июля 2026 года криминального авторитета Юсифа Наруддина оглы Алиева (Руслана Нураддиновича Велиева), который разыскивали за бандитизм, разбой и незаконный оборот оружия, совершенные в середине 1990-х годов. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе уточнили, что Алиева задержали в Петербурге 9 июня у дома по набережной Макарова. Суд установил, что фигурант был заочно заключен под стражу судом Баку еще 22 года назад, в 2004 году. Причем к уголовной ответственности в России он не привлекался, российского гражданства не имеет. Криминальному авторитету грозит экстрадиция в Азербайджан, добавили в суде.

По версии следствия, в августе 1994 года Алиев вместе с подельниками похитил в Баку человека, удерживали его трое суток, истязали и требовали выкуп в $182 тыс. В феврале 1995 года он снова участвовал в вооруженном нападении и похищении человека. Тогда жертву удерживали четверо суток и получили за него $150 тыс.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в РФ Алиев находился нелегально: у него не было постоянной регистрации и официальной работы. Сам задержанный возражал против ареста, утверждая, что ни от кого не скрывался.

Как пишет kp.ru., Алиев — известная личность в криминальных кругах. Он был коронованным вором в законе по кличке Юсуф Бакинский. Журналисты отмечают, что Алиева уже ранее попадал в поле зрения силовиков: в марте 2009 года его задержали на сходке авторитетов в одном из ресторанов Москвы. Он также находится в международном розыске с 2004 года.

Ранее в Петербурге задержали находившегося в розыске с 2008 года вора в законе.