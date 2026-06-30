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Общество

10-летнего мальчика отдали под суд за убийство семимесячного ребенка

В США 10-летний мальчик убил семимесячную девочку выстрелом в голову
Shutterstock

В США 10-летний мальчик застрелил семимесячную девочку и стал самым юным обвиняемым в убийстве в истории штата, сообщает First Alert 4.

Инцидент произошел 26 июня около 16:00 в одном из домов на Норт-Бродвей в Сент-Луисе, штат Миссури. По данным следствия, ребенок знал, что под матрасом хранится пистолет, достал его и выстрелил в голову младенцу. Девочку срочно доставили в больницу, но спасти не смогли.

Мальчик был передан под надзор органов опеки. Как ожидается, ему предъявят обвинения в убийстве первой степени в обход существующей процедуры, так как по законам штата перед судом по этой статье могут предстать несовершеннолетние в возрасте от 12 лет.

Также обвинения предъявлены 19-летнему отцу жертвы, который является владельцем пистолета. Ему грозит наказание по статье об убийстве второй степени и создании угрозы для жизни ребенка первой степени. Расследование продолжается.

Ранее трехлетняя девочка застрелила младшую сестру, пока отец переодевался.

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