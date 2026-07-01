В Госдуме призвали выплатить россиянам замороженные пенсии

Повышение пенсии с 1 июля затронет лишь некоторые категории граждан, а остальные россияне не получат дополнительно «ни рубля». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отметив, что власти имитируют помощь всем за счет точечных выплат.

«С 1 июля повышают пенсии» — гласят заголовки. Звучит обнадеживающе. Давайте честно разберемся. Прибавку с 1 июля получат те, кому исполнилось 80 лет, и те, кому установили I группу инвалидности: им удваивают фиксированную выплату и добавляют надбавку за уход. И слава богу — эти люди заслужили каждый рубль, им давно пора было помочь. Но давайте честно: это не «повышение пенсий», как пишут в заголовках. Потому что для миллионов остальных пенсионеров 1 июля не изменится ничего. Ни рубля. В заголовках звучит «повышают пенсии», а пожилой человек смотрит выписку, и там та же сумма, что и месяц назад. Точечную помощь выдают за заботу обо всех, чтобы создать ощущение движения там, где его нет. А пенсия должна позволять жить, а не выживать от индексации до индексации», — сказал он.

Миронов добавил, что работающие пенсионеры за восемь лет заморозки пенсии недополучили порядка 468 тысяч рублей.

«А впереди еще один «подарок». С 1 августа работающих пенсионеров осчастливят прибавкой «аж на 470 рублей». Четыреста семьдесят! И это при том, что за восемь лет заморозки они недополучили в среднем 468 тысяч — индексацию им просто не проводили. Мы вносили законопроекты, чтобы государство вернуло этот долг. Думское большинство их отклонило.

Эти деньги люди заработали. Государство придержало их на восемь лет — и само свой долг признавать не спешит. Значит, нужен тот, кто заставит его вернуть. «Справедливая Россия» эту борьбу не прекращает. Мы добились главного — возврата индексации работающим пенсионерам. Ее наконец вернули, и это уже наша победа, победа миллионов пенсионеров. Но на половине пути мы не остановимся. Наш законопроект о возврате денег за все восемь лет заморозки уже внесен в Госдуму», — добавил он.

Депутат уточнил, что будет добиваться возврата долга россиянам.

«Мы будем добиваться, чтобы людям вернули каждый недоплаченный рубль и убрали унизительный потолок в три балла, из-за которого прибавка и упирается в эти жалкие 470 рублей. Будем вносить снова и снова — столько, сколько потребуется. Пенсия — это не подачка. Это заработанное право. Люди всю жизнь работали на страну. Верните им все, что отняли за восемь лет. Это будет справедливо!» — заключил он.

Существуют страховая (включает фиксированную госнадбавку) и накопительная пенсии. Фиксированная часть пенсии для работающих не индексировалась с 2016 года. Страховая составляющая росла за счет баллов от работодателя, но максимальная годовая надбавка ограничивалась тремя коэффициентами.

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий ежегодную индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Первое повышение на 9,5% вступило в силу с 1 января 2025 года.

Ранее россиян проинформировали о перерасчете пенсий с 1 августа.