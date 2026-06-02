Россиянам рассказали о перерасчете пенсий с 1 августа

С 1 августа ожидается ежегодный перерасчет пенсионных выплат работающим пенсионерам, который отличается от обычной индексации. Он базируется на страховых взносах работодателей за предыдущий год, сумма прибавки рассчитывается в пределах трех баллов за этот период и составляет порядка 470 рублей в месяц. Об этом в беседе с RT напомнил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Тем, кто работал неофициально, перерасчёт ничего не добавит, — предупредил депутат. — С 2026 года мораторий на индексацию работающим отменён, и январское повышение они получили наравне со всеми, однако к августовскому перерасчёту январские коэффициенты не применяются».

Также парламентарий сообщил об июньских надбавках к пенсии. Это затронет в первую очередь тех, кому в мае исполнилось 80 лет – им вдвое повысят фиксированную часть выплаты до 19 169,38 рубля. Плюс к этой сумме будет начислена надбавка на уход в размере 1 413,86 рубля.

Кроме того, предусмотрена выплата на иждивенцев и 25%-ная надбавка за работу в сельхозотрасли при трудовом стаже от 30 лет. Оформляется эта мера поддержки по заявлению, отметил Говырин.

В июле повышение пенсий коснется тех, чей 80-летний юбилей приходится на июнь, заключил депутат.

Напомним, также Говырин предупредил россиян об изменении графика выплаты пенсий в июне. Так, некоторые получат пенсионные выплаты досрочно в связи с праздником – Днем России, который отмечается 12 июня. Средства перечислят заранее тем, у кого даты выплат приходятся на трехдневные выходные – 12, 13 или 14 июня. Россияне, у которых дата выплаты приходится на 6 или 7 июня, получат деньги 5 июня. Аналогичная схема сработает в выходные 20 и 21 июня, когда выплаты переведут 19 июня, а также 27 и 28 июня, когда средства поступят 26 июня.

