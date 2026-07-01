«Яндекс Такси» ведет переговоры об увеличении лимита топлива

«Яндекс Такси» ведет переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания не наблюдает системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Однако в регионах, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители тратят на заправках значительно больше времени, что сокращает их время на линии и усложняет работу.

До этого автоэксперт Игорь Моржаретто сообщил, что для экономии топлива в первую очередь стоит воздержаться от лишних поездок и превышения скорости на дорогах — из-за этого бензин расходуется быстрее.

22 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для борьбы с ростом цен на бензин и дизель. Федеральная антимонопольная служба также борется с завышением цен на топливо и уже выявила сговор трех продавцов. Кроме того, регионы РФ принимают и свои меры по контролю за ситуацией на рынке. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, как экономить бензин.